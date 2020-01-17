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СМИ: сотрудников Минспорта РФ заставляют писать заявление об увольнении

19:59, 17.01.2020

Главный редактор Daily Storm Алена Сивкова заявила, что все сотрудники Минспорта РФ вынуждены писать заявление об увольнении.

По ее словам, министерство ликвидируют и вместо него будет агентство, пишет Sports.ru.

Как сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», пресс-служба Минспорта опровергла информацию о ликвидации ведомства.

Напомним, министр спорта Павел Колобков ушел в отставку вместе со всем правительством России.

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