СМИ: сотрудников Минспорта РФ заставляют писать заявление об увольнении

Главный редактор Daily Storm Алена Сивкова заявила, что все сотрудники Минспорта РФ вынуждены писать заявление об увольнении.

По ее словам, министерство ликвидируют и вместо него будет агентство, пишет Sports.ru.

Как сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», пресс-служба Минспорта опровергла информацию о ликвидации ведомства.

Напомним, министр спорта Павел Колобков ушел в отставку вместе со всем правительством России.