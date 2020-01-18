Сегодня в Татарстане небольшой снег и до +3 градусов

В субботу, 18 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег, морось. На дорогах гололедица, местами сильная.

Ветер западный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -2°С до +3°С. В Казани возможно от 0°С до +3°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от 0°С до +2°С.

