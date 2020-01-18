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Сегодня в Татарстане небольшой снег и до +3 градусов

06:25, 18.01.2020
Сегодня в Татарстане небольшой снег и до +3 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 18 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег, морось. На дорогах гололедица, местами сильная.

Ветер западный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -2°С до +3°С. В Казани возможно от 0°С до +3°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от 0°С до +2°С.

Общество Татарстан
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