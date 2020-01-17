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«Зенит-Казань» снял проморолик к матчу Лиги чемпионов в стиле «Ведьмака»

17:53, 17.01.2020
«Зенит-Казань» снял проморолик к матчу Лиги чемпионов в стиле «Ведьмака»

«Зенит-Казань» выложил в своих социальных сетях проморолик к предстоящему матчу в Лиге чемпионов против польского «Ястшембски».

Он выполнен в стиле американо-польского фэнтезийного телесериала «Ведьмак», где в стиле ведьмака Геральта выступил игрок «Зенита» Денис Земченок.

«Вы только что перестали напевать про чеканную монету? Мы принесли вам еще одну песню, которая поселится в голове на ближайшую неделю!» — говорится в сообщении клуба.

Игра «Зенит-Казань» — «Ястшембски» состоится завтра, 18 января, в 19.00 по мск в Казани.

СпортВолейбол Татарстан
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