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РПЛ запускает киберлигу с призовым фондом в 1 млн рублей

15:32, 17.01.2020
РПЛ запускает киберлигу с призовым фондом в 1 млн рублей
Фото: vk.com/officialpes

Российская премьер-лига (РПЛ) в партнерстве с компанией Konami запускает киберлигу eFootball по компьютерной игре PES 2020.

«Турнир с призовым фондом в 1 млн рублей состоится в формате 2 на 2 на платформе Sony PlayStation®4», — говорится на официальной страничке киберлиги в соцсетях.

Ожидается, что регистрация на турнир откроется 26 января. В турнире будут участвовать все 16 клубов РПЛ, за каждым из которых будет закреплено 512 мест для участников в отборочном раунде.

В финальных матчах киберлиги за каждый клуб РПЛ сыграют два игрока — официальный представитель клуба, а также победитель отборочного раунда.

Напомним, сегодня в «Реальном времени» вышел материал о причинах популярности киберспортивных трансляций на стриминговой площадке Twitch.

Спорт
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