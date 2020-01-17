Водное поло. Сборная России разгромила Нидерланды на чемпионате Европы

Сборная России по водному поло с разгромным счетом обыграла Нидерланды (15:9) на групповом этапе чемпионата Европы.

Шесть мячей на свой счет записал Харьков, еще четыре гола у Меркулова. Также два мяча в активе игрока казанского «Синтеза» Лисунова.

В первом матче турнира сборная России уступила сербам (9:13). В заключительной игре группы россияне встретятся завтра, 18 января, с командой Румынии.

Отметим, что сборная России с тремя очками занимает вторую строчку в группе В, первыми идут сербы, у которых в активе шесть баллов. Замыкает четверку команда Румынии (0).

Турнир является отборочным на Олимпийские игры-2020 в Токио. Путевку на Олимпиаду получит победитель чемпионата Европы.