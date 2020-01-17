Казанский Кремль прокомментировал уход Ирека Миннахметова с должности главы «Татспиртпрома»

В казанском Кремле объяснили уход Ирека Миннахметова с должности генерального директора «Татспиртпрома». По словам пресс-секретаря президента РТ Лилии Галимовой, несмотря на то, что Миннахметов уходит с должности, он будет принимать участие в развитии компании.

«Это плановая ротация. Вы знаете, что, если я не ошибаюсь, около пяти лет проработал в этой должности. Это абсолютно плановая ротация. Ирек Заудатович сделал выбор в пользу частного бизнеса, чем успешно и занимается уже очень много лет, успешно занимался до этой должности. Поэтому — это плановый вопрос. При этом Ирек Заудатович остается главным советником высшего звена этой компании, то есть будет принимать участие в развитии и работе компании», — передает слова Лилии Галимовой корреспондент «Реального времени».

Ранее сообщалось, что Ирек Миннахметов покидает пост гендиректора «Татспиртпрома» в связи с переходом на новую работу.

