В новогодние праздники трафик в казанских ТЦ обогнал Москву

В новогодние каникулы казанцы активно посещали торговые центры. Динамика Shopping Index в первые дни нового года обогнала даже Москву на 0,4%.

Shopping Index учитывает количество людей на тысячу квадратных метров торговой площади. Исследование проводила компания Watcom Group, специализирующаяся на оценке и анализе потоков посетителей. Эксперты зафиксировали рост посещаемости в новогодние праздники в казанских торговых центрах, передает РБК Татарстан.



Ранее сообщалось, что в 2019 году поток посетителей торговых центров в Казани снизился на 1,9%. Об этом свидетельствует исследование компании Watcom.

