Николя Саркози подарил казанскому Музею соцбыта джинсы

Экс-президент Франции Николя Саркози подарил казанскому Музею соцбыта джинсы.

Экспонат дополнит выставку «Джинсы как культ», которая была открыта почти 10 лет назад. Джинсы были переданы на полях XI Гайдаровского форума, который проходит в Москве.

Саркози не просто подарил джинсы, но и оставил на них автограф.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, в коллекции музея уже есть экспонаты, подаренные известными французами: джинсы с автографами певицы Патрисии Каас и модельера Пьера Кардена.