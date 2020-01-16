Кудрин рассказал, какие задачи выполнил Мишустин на посту главы ФНС

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что Михаил Мишустин выполнил задачи, которые возлагались на него во время управления ФНС.

«Я знаю Михаила Владимировича уже много лет, я его пригласил на работу руководителя ФНС, когда он в бизнесе работал. По-моему, он выполнил задачи, которые на него возлагались. Проблема администрирования налогов была самой острой, а сейчас это хорошо работающий механизм. Произошла оцифровка целого ряда сервисов, и это одна из самых технически продвинутых служб. Мне кажется, он очень современный, работал с международными организациями. Он включен в бюджетный процесс, поскольку давал на бюджет заключения. Как человек, который занимается налогами, понимает состояние бизнеса», — отметил он.

Также Кудрин напомнил выступление Мишустина в Думе и отметил, что тот понимает, какие нужно сделать шаги для улучшения инвестиционного климата в России.

«В своем выступлении в Думе он сказал, что доверие бизнеса к государству подорвано, то есть понимает, что нужны существенные шаги, чтобы улучшить инвестиционный климат в России. Современный человек, чувствующий задачи технологичного развития», — передает слова главы Счетной палаты РФ корреспондент «Реального времени».

