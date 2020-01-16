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Кудрин рассказал, какие задачи выполнил Мишустин на посту главы ФНС

18:47, 16.01.2020
Кудрин рассказал, какие задачи выполнил Мишустин на посту главы ФНС
Фото: kremlin.ru

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что Михаил Мишустин выполнил задачи, которые возлагались на него во время управления ФНС.

«Я знаю Михаила Владимировича уже много лет, я его пригласил на работу руководителя ФНС, когда он в бизнесе работал. По-моему, он выполнил задачи, которые на него возлагались. Проблема администрирования налогов была самой острой, а сейчас это хорошо работающий механизм. Произошла оцифровка целого ряда сервисов, и это одна из самых технически продвинутых служб. Мне кажется, он очень современный, работал с международными организациями. Он включен в бюджетный процесс, поскольку давал на бюджет заключения. Как человек, который занимается налогами, понимает состояние бизнеса», — отметил он.

Также Кудрин напомнил выступление Мишустина в Думе и отметил, что тот понимает, какие нужно сделать шаги для улучшения инвестиционного климата в России.

«В своем выступлении в Думе он сказал, что доверие бизнеса к государству подорвано, то есть понимает, что нужны существенные шаги, чтобы улучшить инвестиционный климат в России. Современный человек, чувствующий задачи технологичного развития», — передает слова главы Счетной палаты РФ корреспондент «Реального времени».

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