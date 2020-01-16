СМИ назвали имя предполагаемого вице-премьера в новом правительстве

Первым заместителем премьер-министра России Михаила Мишустина может стать нынешний помощник президента РФ по экономике Андрей Белоусов, об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников.

Издание направило запрос пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову.

В настоящее время единственным и. о. первого вице-премьера является министр финансов Антон Силуанов, курирующий в правительстве экономический блок.

В 2008 году Белоусов возглавил департамент экономики и финансов аппарата правительства при премьере Владимире Путине. В 2012 году Путин вернулся в Кремль, а Белоусова назначил министром экономического развития. В этой должности он проработал около года, став в июне 2013 года помощником президента.

Отмечается, что именно Белоусов направил письмо Владимиру Путину, в котором предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей и направить их на выполнение «майских указов».