Генплан Казани примут в начале следующего года

Фото: Мэрия Казани

Завершается процесс разработки генерального плана Казани, его собираются принять в начале 2020 года. По словам мэра города Ильсура Метшина, проведена огромная работа, множество согласований, процесс его оказался трудоемким.

«Внесли сотни изменений по итогам обращений наших горожан и встреч с ними. Весь путь занял почти четыре года. Одними из первых в России принимаем новый Генплан в условиях изменившегося законодательства. Надеюсь, он будет жизнеспособным и послужит развитию нашей столицы на будущие годы, — отметил глава города во время «делового понедельника».

Начальник Управления архитектуры и градостроительства Казани Ирина Дябилкина рассказала о том, что 25 сентября проект генплана разместили в федеральной государственной информационной системе территориального планирования. На его рассмотрение отводится 3 месяца. Сейчас получено согласование Кабмина РТ и глав муниципалитетов, имеющих общую границу с Казанью.

Есть замечания технического характера по отображению федеральных объектов от Минобразования и науки РФ и Минэнерго РФ. Не позднее 25 декабря Министерство экономического развития РФ подготовит сводное заключение, после чего проект генплана доработают и заново разместят в информационной системе. Затем он поступит в Казгордуму для утверждения. Генплан примут в начале 2020 года.

Ранее в мэрии Казани озвучили планы по развитию инженерной инфраструктуры города. Проектом генплана предусмотрено строительство нового подземного водозабора, полноценной сети дождевой канализации, охватывающей всю территорию застройки города, двух ТЭЦ и 14 котельных.