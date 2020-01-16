Прокуратура РТ проводит проверку после того, как девочки приюта пожаловались на домогательства

Фото: кадр видео

Прокуратура Республики Татарстан проводит проверку после размещения в соцсетях видео, на котором воспитанники социального приюта в Рыбно-Слободском районе рассказывают о посягательствах на их половую неприкосновенность со стороны трудовика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуроры проверяют достоверность информации о совершенных преступлениях. На место выехала следственно-оперативная группа.

Кроме этого, ведомство намерено проверить законность действий граждан, которые опросили и сняли на видео несовершеннолетних, а также разместили эти данные в открытом доступе. При выявлении нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования.



По данным «Реального времени», доследственную проверку также проводит Следственный комитет РТ.

Ранее в соцсетях было распространено видео, на котором воспитанницы приюта «Акчарлак» рассказывают, как некий Марсель абый (фамилия на видео не называется), работающий в приюте трудовиком, трогал их за интимные места под видом «массажа» или детских игр.

