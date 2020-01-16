Наместник Свияжского Богородице-Успенского монастыря просит молитв о здравии: он попал в больницу

Фото: соцсети

Наместник Свияжского Богородице-Успенского мужского монастыря отец Симеон (Кулагин) госпитализирован в кардиологию. Об этом он сообщил на странице в соцсети, попросив подписчиков молиться за него.

«Прошу молитв. Попал в кардиологию».



Пост священнослужителя собрал множество пожеланий о скорейшем выздоровлении. В комментариях люди обращаются как к самому Симеону, так и к святым, прося о здравии.