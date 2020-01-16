АСВ продает банкоматы «Татфондбанка» почти за 150 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий обанкротившегося «Татфондбанка» объявило о проведении торгов по продаже банкоматов кредитной организации. Начальная цена шести лотов составляет 145,9 млн рублей.

Согласно сообщению, опубликованному в реестре сведений о банкротстве, торги в форме открытого аукциона назначены на 3 марта 2020 года. Если имущество не удастся реализовать, то следующие торги пройдут 20 апреля.

Первый лот представляет собой 81 банкомат Nautilus Hyosung Monymax 5600 и оценивается в 27 млн рублей. Второй лот — это один банкомат Nautilus Hyosung Monymax 7600 за 653 тысячи рублей.

Восемь банкоматов Wincor-Nixdorf Cineo C2070 предлагается приобрести за 6,8 млн рублей. Еще один Wincor-Nixdorf Cineo C4060 — за 998 тысяч.

Пятым лотом идут 76 аппаратов Wincor-Nixdorf ProCash 2100 и 2150 стоимость которых определена в сумму 60 млн рублей. Кроме того, выставлены на торги 136 банкоматов Wincor-Nixdorf ProCash 2000 и 2050 за 50,4 млн рублей.

Напомним, что АСВ потребовало с бывшего руководства «Татфондбанка» 141,3 млрд рублей.

