Клубы РПЛ в 2018 году потратили на зарплаты 527 млн евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал экономический отчет по итогам 2018 финансового года.

Российская премьер-лига (РПЛ) оказалась на шестом месте по средним расходам клубов на зарплаты. Представители РПЛ потратили на зарплаты около 527 млн евро, что в среднем составляет по 32,9 млн на клуб.

При этом прирост расходов на оплату труда футболистов составил 2%, затраты на зарплаты занимают 70% выручки. По этому показателю РПЛ оказался на втором месте среди шести ведущих лиг, уступая лишь Франции (76%). В остальных лигах, входящих в топ-10, ситуация такая: Турция — 79%, Португалия — 75%, Бельгия — 71%, Нидерланды — 61%.

Также в отчете отмечается, что подобное соотношение затрат на зарплаты может привести к убыткам, если они не компенсируются большой прибылью от трансферных сделок. Подобная картина может серьезно осложнить ситуацию клубов при прохождении процедур финансового фейр-плэй.