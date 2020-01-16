В Казани за взятку в 15 тысяч посадили двух гаишников

Фото: "Реальное время"

По 2 года колонии строгого режима получили бывшие сотрудники казанского полка ДПС Евгений Филиппов и Сергей Максимов. К такому сроку их приговорил Ново-Савиновский райсуд Казани, признав обоих виновными в получении взятки, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Преступление было выявлено сотрудниками собственной безопасности МВД Татарстана. Расследованием занимался следственный отдел по Ново-Савиновскому району Казани Следкома по РТ.

Судом и следствием установлено, что 20 сентября 2018 года около полуночи обвиняемые инспекторы остановили на улице Бондаренко отечественную легковушку и заподозрили, что водитель пьян. Предложили пройти освидетельствование, тот согласился, но сначала попросил разрешение на звонок и созвонился с приятелем со связями в ГАИ. В результате на мобильный инспектора Филиппова позвонил его коллега Аскаров и передал просьбу «решить вопрос» по водителю ВАЗа за взятку в 20 тысяч рублей.

Позже в разговоре с задержанным водителем сторговались на 15 тысячах и отпустили его без освидетельствования и составления протокола. На следующий день указанная сумма была переведена на карту инспектора Аскарова, а затем — на карту Филиппова, который в свою очередь перечислил Максимову 5 тысяч рублей.

Поскольку и взяткодатель, и посредник заявили о случившемся, под суд пошли лишь получатели. Поначалу они объясняли переводы возвратами долга, но позже полностью признали вину.

Филиппову также предъявили два эпизода страхового мошенничества с ущербом 477 тысяч рублей. По версии следствия, эти средства семья инспектора незаконно получила в качестве «страховки» по полису ОСАГО после двух ДТП с участием Kia под управлением супруги Филиппова. По версии следствия, в страховую компанию были представлены фиктивные документы о повреждениях, часть которых были получены в иных авариях. После возмещения ущерба суд прекратил преследования инспектора по этим эпизодам за примирением сторон.

Приговор пока не вступил в силу.

Ранее в Казани за взятку машиной посадили экс-сотрудника Росгвардии.