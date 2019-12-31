В Казани экс-сотрудника Росгвардии посадили за взятку машиной

Фото: "Реальное время"

7 лет в колонии строгого режима за взятку автомобилем предстоит провести бывшему командиру взвода управления вневедомственной охраны Казани Ильфату Файзуллину. Такой приговор уволенному из Росгвардии сотруднику вынес накануне Вахитовский райсуд Казани.



В качестве дополнительного наказания Файзуллин в течение 5 лет после отсидки не сможет занимать должности в органах власти, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Дело экс-гвардейца рассматривал зампред Вахитовского суда Артем Идрисов. Судом установлено — в ноябре прошлого года подчиненные сообщили Файзуллину о задержании водителя автомобиля «Дэу Нексия» на выходе из леса с пакетиком спайса. Начальник был в отпуске, но тут же приехал на место и, отпустив гвардейцев, предложил задержанному скрыть информацию о нем от коллег-силовиков за 80 тысяч рублей.

Денег у наркомана не было и гвардеец в итоге заполучил его автомобиль 2011 года выпуска, который вскоре продал за 105 тысяч рублей.

Со службы Файзуллина уволили. Вину в получении взятки он на следствии не признал, полагал, что его действия подпадают под менее тяжкую статью — мошенничество.

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