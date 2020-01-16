В Зал славы рок-н-ролла посмертно включат Уитни Хьюстон и The Notorious B.I.G.

Американскую певицу Уитни Хьюстон (1963—2012) и рэпера The Notorious B.I.G. (1972—1997) посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде (штат Огайо). Заявление гендиректора одноименной организации Грега Харриса размещено на сайте Зала славы.

Помимо этого, в Зал славы рок-н-ролла в 2020 году будут включены американские группы Nine Inch Nails и The Doobie Brothers, а также британские коллективы T. Rex и Depeche Mode. Торжественная церемония пройдет 2 мая в Кливленде.

Харрис отметил, что в организации рассматривали 16 кандидатур.

Напомним,в список номинантов на включение в Зал славы рок-н-ролла в 2019 году вошли 15 групп и исполнителей.