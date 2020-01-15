Минниханов заявил, что закон о СЗПК поможет повышению инвестиционной привлекательности экономики

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что принятие законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности экономики.

Он подчеркнул, что Татарстан готов активно подключиться к работе, если данный законопроект будет принят.

«Мы давно ждем этот закон, очень надеюсь, что он будет принят. Татарстан готов активно подключиться к данной работе. Сегодня в республике сформирован портфель перспективных инвестпроектов на общую сумму до 5 трлн рублей. Они пока не реализованы, но с учетом возможностей данного законопроекта мы можем их задействовать», — отметил глава республики.

Рустам Минниханов уточнил, что в Татарстане за последние 3-4 года инвестиции в основной капитал составляют не меньше 600 млрд рублей. Для поддержания таких темпов используются все возможности: пять ТОСЭР, две особые экономические зоны, ряд промышленных площадок, передает его слова пресс-служба президента РТ.

Однако президент республики посетовал, что сегодня все сложнее привлекать инвесторов из Европы и США, и призвал федеральных коллег активно содействовать в данной работе.