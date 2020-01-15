Мутко рассказал об изменении статуса Госсовета РФ

И. о. заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко заявил, что статус Государственного совета будет изменен, он станет частью структуры исполнительной власти.

«Будет изменение по Государственному совету, появится статус у него, уже не просто будет совещательным органом. Не надо путать будет с Советом Федерации — он законодательный орган, а мы <...> это будет совет государственный в структуре исполнительной власти», — передает ТАСС слова Мутко.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, обратил внимание на Госсовет РФ — совещательный орган при главе страны, и заявил о необходимости закрепить в Конституции России его соответствующий статус и роль.