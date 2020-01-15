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Мутко рассказал об изменении статуса Госсовета РФ

18:49, 15.01.2020
Мутко рассказал об изменении статуса Госсовета РФ
Фото: tatarstan.ru

И. о. заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко заявил, что статус Государственного совета будет изменен, он станет частью структуры исполнительной власти.

«Будет изменение по Государственному совету, появится статус у него, уже не просто будет совещательным органом. Не надо путать будет с Советом Федерации — он законодательный орган, а мы <...> это будет совет государственный в структуре исполнительной власти», — передает ТАСС слова Мутко.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, обратил внимание на Госсовет РФ — совещательный орган при главе страны, и заявил о необходимости закрепить в Конституции России его соответствующий статус и роль.

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