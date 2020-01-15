Башкирия заявила о готовности обеспечить младшеклассников бесплатным питанием

Власти Башкирии готовы с 1 сентября 2020 года ввести бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый класс.

На эти цели ежегодно потребуется 500—700 млн рублей, заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

«Мы уже в республике делали два подхода, чтобы силами нашего бюджета ввести горячее питание. Останавливались, считали деньги… Мы не будем ждать 2023 года, как сказано, мы уже со следующего учебного года это введем. Мы считали, по республике потребуется 500—700 миллионов рублей. Это недешевое удовольствие. У нас с 1 сентября все школы республики будут обеспечены горячим питанием бесплатно», — передает его слова «РИА Новости».

Напомним, президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил обеспечить всех детей с 1-го по 4-й класс бесплатным горячим питанием. Эта мера должна стартовать уже с 1 сентября этого года в школах, где есть такая возможность. Остальные должны перейти на такое питание не позднее 1 сентября 2023 года.

Ранее в казанском Кремле заявили, что все школы Татарстана имеют техническую возможность организовать бесплатное горячее питание для учеников начальных классов.

