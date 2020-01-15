Казанский Кремль: школы Татарстана готовы обеспечить бесплатным горячим питанием все начальные классы

Все школы Татарстана имеют техническую возможность организовать бесплатное горячее питание для учеников начальных классов, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

«С учетом этого республика сможет организовать исполнение поручения президента РФ в кратчайшие сроки», — цитирует ее «Татар-информ».

Напомним, президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил обеспечить всех детей с 1 по 4 классы бесплатным горячим питанием. Эта мера должна стартовать уже с 1 сентября этого года в школах, где есть такая возможность. Остальные должны перейти на такое питание не позднее 1 сентября 2023 года.