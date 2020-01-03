В Татарстане уровень бедности составляет 7,2%

Фото: Олег Тихонов

Минтруд РТ заявил, что в Татарстане 280 тыс. человек проживают за чертой бедности. Это составляет 7,2% населения, что при общероссийском уровне 12,6% (18,5 млн человек), показатели региона уступают только Москве и Санкт-Петербургу.

Такие показатели стали возможны благодаря адресной социальной помощи. Система социальных выплат включает 84 меры социальной поддержки, 31 из которые — федеральные, их получают 330 тыс. человек. Также действуют 53 вида республиканских мер поддержки, которые получают 1 млн 20 тыс.человек.

«С 2018 года республика вошла в число регионов по реализации пилотных проектов, направленных на достижение до 2024 года национальных целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов граждан, снижению уровня бедности в два раза», – передает “Татар-Информ” сообщение ведомства.

Ранее Росстат заявил, что каждая вторая многодетная семья в России входит в категорию бедных.