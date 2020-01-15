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Минтруд начал обсуждать возможность введения выходного дня 31 декабря

15:21, 15.01.2020
Минтруд начал обсуждать возможность введения выходного дня 31 декабря
Фото: realnoevremya.ru

Министерство труда и социальной защиты на данный момент рассматривает возможность введения выходного дня 31 декабря по всей России.

«Надо ли это делать? У людей же все равно короткий день, работодатели отпускают их часто. Мы думаем на эту тему», — сказал глава ведомства Максим Топилин (цитата по ТАСС).

Ранее президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть вариант объявить 31 декабря выходным днем.

Напомним, что в 2019 году 31 декабря выходным днем объявили ряд регионов России, в том числе и Татарстан.

Общество
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