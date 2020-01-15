Минтруд начал обсуждать возможность введения выходного дня 31 декабря

Министерство труда и социальной защиты на данный момент рассматривает возможность введения выходного дня 31 декабря по всей России.

«Надо ли это делать? У людей же все равно короткий день, работодатели отпускают их часто. Мы думаем на эту тему», — сказал глава ведомства Максим Топилин (цитата по ТАСС).

Ранее президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть вариант объявить 31 декабря выходным днем.

Напомним, что в 2019 году 31 декабря выходным днем объявили ряд регионов России, в том числе и Татарстан.