Минтруд начал обсуждать возможность введения выходного дня 31 декабря
Министерство труда и социальной защиты на данный момент рассматривает возможность введения выходного дня 31 декабря по всей России.
«Надо ли это делать? У людей же все равно короткий день, работодатели отпускают их часто. Мы думаем на эту тему», — сказал глава ведомства Максим Топилин (цитата по ТАСС).
Ранее президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть вариант объявить 31 декабря выходным днем.
Напомним, что в 2019 году 31 декабря выходным днем объявили ряд регионов России, в том числе и Татарстан.Общество
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