Порядин и Умарк вошли в окончательный состав команд на Матч звезд — 2020

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила на официальном сайте составы команд на «Матч звезд — 2020», который состоится в Москве 18—19 января.

Последних участников, попавших на звездный матч из клубов КХЛ, выбрала сама лига. В число вошедших в списки команд оказались нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин и форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк. Также в дивизион Тарасова добавился вратарь Иван Коновалов («Локомотив»), который появился из-за ухода из лиги победителя среди болельщиков Йонаса Энрота («Динамо» Минск).

Окончательный состав участников станет известен после Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) (пройдет 12 января), когда к командам присоединятся четыре лучших игрока кубка.

Дивизион Харламова:

вратари — Тимур Билялов («Ак Барс», выбор болельщиков), Якуб Коварж («Автомобилист», выбор СМИ);

защитники — Кристиан Хенкель («Ак Барс», выбор болельщиков), Юрки Йокипакка («Сибирь», выбор СМИ), Ник Бэйлен («Трактор», выбор КХЛ);

нападающие — Найджел Доус («Автомобилист», выбор болельщиков), Сергей Мозякин («Металлург», выбор СМИ), Данис Зарипов («Ак Барс», выбор КХЛ), Павел Порядин («Нефтехимик», выбор КХЛ), Павел Дацюк («Автомобилист», выбор КХЛ).

Дивизион Чернышева:

вратари — Юха Метсола («Салават Юлаев», выбор болельщиков), Игорь Бобков («Авангард», выбор СМИ);

защитники — Вячеслав Войнов («Авангард», выбор болельщиков), Даррен Диц («Барыс», выбор СМИ), Адам Альмквист («Адмирал», выбор КХЛ);

нападающие — Кирилл Семенов («Авангард», выбор болельщиков), Никита Сошников («Салават Юлаев», выбор СМИ), Брэндон Ип («Куньлунь Ред Стар», выбор КХЛ), Гинек Зогорна («Амур», выбор КХЛ), Линус Умарк («Салават Юлаев», выбор КХЛ).

Дивизион Боброва:

вратари — Юлиус Гудачек («Спартак», выбор болельщиков), Александр Самонов (СКА, выбор СМИ);

защитники — Юусо Хиетанен («Динамо» Москва, выбор болельщиков), Микко Лехтонен («Йокерит», выбор СМИ), Яков Рылов («Спартак», выбор КХЛ);

нападающие — Вадим Шипачев («Динамо» Москва, выбор болельщиков), Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва, выбор СМИ), Лаурис Дарзиньш («Динамо» Рига, выбор КХЛ), Даниил Вовченко («Северсталь», выбор КХЛ), Владимир Ткачев (СКА, выбор КХЛ).

Дивизион Тарасова:

вратари — Илья Коновалов («Локомотив», выбор болельщиков), Илья Сорокин (ЦСКА, выбор СМИ);

защитники — Илья Шинкевич («Витязь», выбор болельщиков), Чарлз Геноуэй («Торпедо», выбор СМИ), Мэт Робинсон (ЦСКА, выбор КХЛ);

нападающие — Вячеслав Грецкий («Динамо» Минск, выбор болельщиков), Кирилл Капризов (ЦСКА, выбор СМИ), Стефан Да Коста («Локомотив», выбор КХЛ), Александр Семин («Витязь», выбор КХЛ), Мальте Стрёмвалль («Сочи», выбор КХЛ).