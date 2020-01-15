Путин: необходимости в принятии новой Конституции нет

Необходимости в принятии новой Конституции нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

По его словам, потенциал Конституции 1993 года не исчерпан. Вместе с тем, Путин намерен вынести некий «ряд поправок», которые прямо гарантируют приоритет Конституции в правовом пространстве.

Также Путин отметил, что международные нормы и решения могут действовать в России, только если они не противоречат конституции.



Кроме того в Конституции пропишут, требования к критически важным должностям : глава правительства, депутаты, министры, судьи не смогут иметь вид на жительство в другом государстве.

Президент считает необходимым закрепить в Конституции и положение о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума.

«Реальное время» ведет прямую трансляцию послания.