В МЧС предупредили татарстанцев об осадках и резком потеплении

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Специалисты главка МЧС по РТ предупредили жителей республики об ухудшении погоды 16 и 17 января. В эти дни ожидаются сильный ветер, снег и дождь, а также туман и потепление до плюсовых температур.

По прогнозам синоптиков, в четверг и пятницу на европейскую территорию России выйдет глубокий североатлантический циклон.

При этом ожидается резкое потепление до +5°С днем. Ветер может усилиться до 15—20 м/с. Также ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами с ледяным дождем. Возможна метель.

Средние температуры на 13—15 градусов превысят норму. На дорогах местами сильная гололедица.