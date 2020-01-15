Бесплатным горячим питанием будут обеспечивать всех учеников с первого по четвертый класс

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Бесплатным горячим питанием будут обеспечивать всех учеников с первого по четвертый класс. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

В тех школах, столовые которых уже модернизированы, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября.

«Реальное время» ведет прямую трансляцию послания.