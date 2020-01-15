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Президент России предложил ввести ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет

12:17, 15.01.2020
Президент России предложил ввести ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет
Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты для детей в возрасте от трех до семи лет.

По его словам, они должны быть введены уже с 1 января 2020 года. Зал встретил это предложение аплодисментами.

Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Путин попросил оперативно заняться этим вопросом.

«Реальное время» ведет прямую трансляцию с послания.

ОбществоВласть
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