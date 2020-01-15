Ирек Зиннуров: модернизация законов о миграционной политике должна быть своевременной

Вчера в Государственной думе стартовала весенняя сессия 2020 года. Пленарное заседание открыл с приветственным словом председатель Государственной думы Вячеслав Викторович Володин. В своем выступлении он обозначил приоритетные направления работы на весеннюю сессию 2020 года. В их числе — законодательное обеспечение Послания президента и реализации нацпроектов, разбор законодательных «завалов» (на данный момент в законотворческом портфеле накопилось уже 1 233 проекта). Особое внимание спикер парламента уделил деятельности по защите исторической памяти: сведения об исторических событиях в последнее время подвергаются искажению, а в год 75-летия великой Победы это недопустимо.

Весенняя сессия обещает быть очень насыщенной. Сегодня в Послании президента будут определены основные положения деятельности Государственной думы и Федерального собрания в 2020 году. На сегодняшний день предыдущее Послание исполнено на 81%.

Ирек Зиннуров, депутат Госдумы от Татарстана, член думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, прокомментировал «Реальному времени»:



— В комитете Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в 2020 году мы продолжим работать над укреплением евразийской интеграции и становлением евразийского пространства. На вчерашнем заседании комитета мы рассмотрели законопроекты, предусматривающие изменения в законы «О гражданстве Российской Федерации», «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Эти законы — столпы миграционной политики страны, их модернизация должна быть своевременной в соответствии с актуальными вызовами международной политики.

Людмила Губаева