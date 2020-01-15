Татарстан вошел в список регионов РФ, которые понесут большие потери из-за освобождения малоимущих от НДФЛ

Татарстан вошел в число десяти субъектов РФ, у которых бюджетные потери будут наиболее значительными, если инициатива по освобождению от уплаты НДФЛ части граждан, заработная плата которых не превышает двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), будет поддержана.

Также в число регионов вошли Краснодарский край, Ростовская и Московская области, Москва, Челябинская, Нижегородская, Свердловская, Самарская и Саратовская области.

В целом региональные и муниципальные бюджеты субъектов могут недополучить 300 млрд рублей поступлений по НДФЛ, или порядка 3% всех доходов.

Ранее СМИ сообщили, что правительство РФ обсуждает введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума и выше. Так власти хотят продемонстрировать борьбу с социальной несправедливостью.