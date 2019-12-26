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СМИ: малоимущих могут освободить от НДФЛ, остальным поднять ставку до 16%

09:14, 26.12.2019
СМИ: малоимущих могут освободить от НДФЛ, остальным поднять ставку до 16%
Фото: pixabay.com

Правительство РФ обсуждает введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума и выше. Так власти хотят продемонстрировать борьбу с социальной несправедливостью.

Как сообщают «Ведомости», малоимущим с доходом около 10 тыс. рублей могут отменить НДФЛ. Для остальных предлагают ввести налоговый вычет в размере 1,5 прожиточного минимума. При таких изменениях может быть повышена налоговая ставка до 16%.

Ранее в Госдуме предложили освободить сельских врачей от уплаты НДФЛ.

ЭкономикаОбщество
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