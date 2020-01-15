Россия вновь стала одной из самых могущественных стран по версии US News & World Report

По итогам 2019 года Россия осталась на втором месте в рейтинге наиболее могущественных стран мира по версии американского журнала US News & World Report. Первое место заняли США, третье — Китай.

В общем рейтинге лучших государств Россия поднялась на одну строчку и заняла 23-е место. В топ-5 вошли Швейцария, Канада, Япония, Германия и Австралия. Последние места взяли Оман, Сербия и Ливан.

Рейтинг был составлен на основе 65 признаков, которые, по версии US News & World Report, необходимы, чтобы оценить успех страны в различных областях. Эти характеристики были объединены в девять основных категорий — развитие туристической отрасли, инноваций, социальной сферы, культуры, темпам роста экономики, открытость для бизнеса, общий уровень жизни населения, а также сила и влияние на мировой арене, историческое наследие.

Напомним, что два года назад Россия занимала 26-е место в рейтинге лучших стран мира и второе место по критерию влияния в мире.

