736 работников казанской фирмы не получили зарплату за строительство стадионов ЧМ-2018

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Потерпевшими по уголовному делу стали 736 бывших работников казанской компании «Гранд-Проект». Все они работали на строительстве стадионов футбольного мундиаля-2018 в Самаре и Саранске и остались без зарплаты на общую сумму 55 млн рублей.



Приволжский суд Казани приступил к допросу потерпевших по делу бывшего исполнительного директора «Гранд-Проекта» Руслана Сагитзянова. Кроме невыплаты зарплаты, его обвиняют в сокрытии 360 млн рублей от взысканий и невыполнении обязанностей налогового агента. Общий ущерб по делу оценен в полмиллиарда рублей.

Почему Сагитзянов не признает вину и чем закончились еще два уголовных дела в отношении подрядчиков ПСО «Казань» — в материале «Реального времени».