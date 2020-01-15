В Казани стартовало голосование за лучшее новогоднее оформление туристического объекта

Сегодня на сайте мэрии Казани стартовало голосование за лучшее новогоднее оформление объекта туризма. Всего представлено более 50 вариантов — отели, рестораны и общественные пространства.



На конкурсе предусмотрены две номинации: «Лучшее новогоднее оформление зданий — выбор горожан» и «Лучшее новогоднее оформление зданий — выбор экспертного жюри». Народное голосование открыто до 2 февраля. Принять участие может любой желающий, выбрав одну или несколько фотографий понравившегося места. Итоги конкурса будут подведены до конца февраля.



Ранее сообщалось, что елка у Центра семьи «Казан», украшения на ул. Баумана и ледовый городок простоят до марта.