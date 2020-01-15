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В Нижнекамске научатся моделировать движение воздушных масс

03:23, 15.01.2020
В Нижнекамске научатся моделировать движение воздушных масс
Фото: e-nizhnekamsk.ru

В Нижнекамске начнут отслеживать незапланированные залповые выбросы в атмосферу.

«При поддержке ведущих институтов Российской академии наук мы начали работу по созданию методов моделирования движения воздушных масс для выявления залповых выбросов, непредусмотренных разрешительной документацией», — рассказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Он уточнил, что в Нижнекамске планируется создать центр компетенций по экологическим проблемам.

Ранее сообщалось, что в Татарстане начали создавать центр по изучению редких видов кошек «Ак барс».

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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