В Нижнекамске научатся моделировать движение воздушных масс
В Нижнекамске начнут отслеживать незапланированные залповые выбросы в атмосферу.
«При поддержке ведущих институтов Российской академии наук мы начали работу по созданию методов моделирования движения воздушных масс для выявления залповых выбросов, непредусмотренных разрешительной документацией», — рассказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.
Он уточнил, что в Нижнекамске планируется создать центр компетенций по экологическим проблемам.
Ранее сообщалось, что в Татарстане начали создавать центр по изучению редких видов кошек «Ак барс».
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