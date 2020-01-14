Перевозчики Казани просят ГИБДД пересмотреть формулировку «падение в автобусе»

Ассоциация АТП РТ обратилась к ГИБДД Казани с просьбой пересмотреть трактовку «падение в автобусе». По мнению перевозчиков, расплывчатая юридическая формулировка ставит под угрозу всех водителей автобуса.

Суть заключается в том, что любая травма в автобусе квалифицируется как ДТП. Но если пассажир не сообщил о травме кондуктору, а обратился в травмпункт самостоятельно, водитель попадает под нарушение п. 2.5 ПДД РФ — оставление места ДТП, предусматривающее арест до 15 суток или лишение прав.

«В 9 из 10 случаев — это ушиб правой фаланги пальца. [...] Но тем не менее это называется серьезное ДТП с ранениями, с оставлением места происшествия по вине водителя автобуса, и это попадает в сводку. То есть если пассажир ударился о поручень — это уже падение получается, а другой юридической трактовки в ГАИ просто нет», — считает председатель ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Темляков отмечает, что когда происходит ДТП с общественным транспортом, всегда вызывается ГАИ и по необходимости скорая помощь, а сам автобус снимается с рейса. Но лишь тогда, когда сам водитель знает об этом.

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