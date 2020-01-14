Тарасов о сборах с «Рубином»: «Настроен как никогда и готов идти дальше»

Полузащитник Дмитрий Тарасов в своем «Инстаграм» поделился впечатлениями от первых дней сборов с «Рубином».

«Самое сложное для футболистов — это время сборов. Тяжелые двухразовые тренировки, большие нагрузки, 2 недели без родных. Как правило, все после отпуска и с немного утерянной формой.

Я ждал это время, ждал, когда смогу начать тренироваться с общей группой, и сейчас я настроен как никогда. Я получаю удовольствие от всего и готов идти дальше», — написал Тарасов.

Напомним, 32-летний игрок поехал на сборы с «Рубином» в Турцию не имея заключенного с казанцами контракта.