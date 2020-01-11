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СМИ: глава исполкома Челнов Ринат Абдуллин покинет пост

15:57, 11.01.2020
СМИ: глава исполкома Челнов Ринат Абдуллин покинет пост
Фото: nabchelny.ru/

Ринат Абдуллин покинет пост руководителя исполкома Набережных Челнов. Заявление об увольнении уже подписали.

По данным Chelny-biz.ru, новым местом работы Абдуллина станет министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Он занимал пост руководителя исполкома Челнов с октября 2015 года.

Ранее Нияз Фатыхов покинул должность начальника Управления здравоохранения Набережных Челнов.

ОбществоВласть Татарстан
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