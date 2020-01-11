СМИ: глава исполкома Челнов Ринат Абдуллин покинет пост
Ринат Абдуллин покинет пост руководителя исполкома Набережных Челнов. Заявление об увольнении уже подписали.
По данным Chelny-biz.ru, новым местом работы Абдуллина станет министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Он занимал пост руководителя исполкома Челнов с октября 2015 года.
Ранее Нияз Фатыхов покинул должность начальника Управления здравоохранения Набережных Челнов.ОбществоВласть Татарстан
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