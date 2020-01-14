На пожаре в Нижнекамске спасли девятимесячного ребенка и девять взрослых

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

На пожаре в многоэтажке Нижнекамска спасли 9 взрослых и 4 детей, среди которых — девятимесячный малыш.

На детей надели маски спасаемого и вывели через плотное задымление. Девятимесячного ребёнка пожарные спасли с помощью автолестницы, спустили из окна квартиры на руках, передает МЧС по РТ.

Напомним, сообщение о горении в подъезде жилого многоквартирного дома, по улице 30 лет Победы поступило в экстренные службы в 16:27. Для размещения эвакуированных людей из жилого дома спланирован ПВР по адресу: п. Строителей, ул. Центральная, 86, МБУ «Военно- патриотический центр «Патриот», вместимостью 100 человек.

