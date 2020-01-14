Челны вошли в топ-10 городов с самым резким ростом цен на «однушки»

Набережные Челны вошли в десятку городов, где новые однокомнатные квартиры максимально подорожали за 2019 год. Автоград занял восьмое место с показателем 16,2%, опередив Москву и Улан-Удэ.

Исследование показало, что за год квартиры в Челнах подорожали с 1,98 млн рублей до 2,3 млн.

Казань оказалась в середине рейтинга. Столица Татарстана заняла 34-е место. За год однокомнатные квартиры в казанских новостройках выросли в цене с 2,8 до 3 млн рублей, на 7,9%.

Лидером рейтинга динамики цен на «однушки» стал Сочи, где квартиры выросли в цене на 25%. В топ-5 также вошел Нижний Новгород, где их стоимость поднялась на 20,2%, следует из материалов сервиса Domofond.ru.

Максимальное падение цен отмечается в Нижнем Тагиле, там стоимость «однушек» сократилась на 8,8%. Снижение также наблюдалось в Йошкар-Оле (-3,1%), Саранске (-1,1%) и Уфе (-0,5%).