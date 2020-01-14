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Пресс-секретарь Минпромторга Татарстана покинула пост

15:25, 14.01.2020
Пресс-секретарь Минпромторга Татарстана покинула пост
Фото: mpt.tatarstan.ru

Пресс-секретарь Министерства промышленности и торговли Татарстана Татьяна Кучерова покидает свой пост — сегодня у нее последний рабочий день. Об этом она сообщила журналистам.

По ее словам, она берет перерыв в карьере. Коллегия Минпромторга РТ запланирована на 25 февраля.

Ранее бывший пресс-секретарь Лаишевского района Расим Хазиев занял пост пресс-секретаря администрации Зеленодольского района.

ОбществоВласть Татарстан
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