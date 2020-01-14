В аэропорту Казани усилили контроль из-за нового вируса из Китая

В международном аэропорту Казани усилили санитарно-карантинный контроль в зоне прибытия пассажиров из зарубежных стран. Это связано с тем, что в Китае зарегистрировали 59 случаев пневмонии, вызванной новым вирусом, рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Усиление контроля означает, что теперь сотрудники Роспотребнадзора по РТ круглосуточно работают в аэропорту, также человек будет проходит дистанционный замер температуры тела.

«Миграционные потоки очень широкие. Риски завоза инфекции существуют всегда, в этих случаях мы просто усиливаем свою текущую деятельность», — отметила Патяшина.

Несколько дней назад стало известно, что в китайском городе Ухань умер 61-летний мужчина от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса. Он стал первой жертвой нового заболевания.