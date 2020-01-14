Минниханов: пока власти не могут до конца донести до людей, что строительство МПЗ необходимо

Президент Татарстана Рустам Минниханов констатировал, что пока региональные власти не могут донести до людей, что строительство мусороперерабатывающего завода (МПЗ) необходимо.

«Много разных суждений по работе с отходами, но тем не менее другого решения пока нет. Мы должны доказать, что никаких экологических изменений не будет», — сказал он на заседании коллегий министерства экологии и министерства лесного хозяйства РТ.

Вместе с тем глава РТ отметил, что экологическую экспертизу МПЗ помогут провести власти Германии.

Ранее сообщалось, что для анализа проектной документации МПЗ планируется привлечь научных специалистов из Германии. Все экспертные отзывы планируют собрать в начале 2020 года.