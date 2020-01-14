Татарстан стал пилотным регионом, который подключится к госсистеме по обращению с отходами

Татарстан первым из регионов РФ подписал соглашение с ФГУП «РосРАО» об обращении с отходами I-II класса опасности. Это позволит предприятиям республики безвозмездно воспользоваться электронной площадкой системы по обращению с отходами.

В проекте примут участие предприятия машиностроительной, химической и нефтехимической отрасли, у которых накапливается большое количество вредных отходов, и они зачастую не знают, что с ними делать.

«Республика Татарстан уникальна тем, что здесь есть и промышленные предприятия, которые образуют отходы, и предприятия, которые их перерабатывают. Зачастую отрасль переработки отходов страдает, так как эти предприятия не могут наладить между собой взаимоотношения. В 2020 году мы уже создаем первые блоки государственной информационной системы по обращению с отходами, в рамках которой предприятия смогут наладить между собой поток вторичных ресурсов для того, чтобы максимально возвратить их в хозяйственный оборот. Соответственно, это не только даст новый стимул к развитию промышленности, но и существенно снизит нагрузку на окружающую среду», — пояснил смысл соглашения первый заместитель гендиректора «РосРАО» Максим Корольков.

Он рассказал, что принят отдельный федеральный проект «Инфраструктура по обращению с отходами I-II класса», в рамках которого планируется создать федеральную схему по обращению с опасными отходами, государственную информационную систему, 7 дополнительных якорных перерабатывающих предприятий и к 2024 году обеспечить не менее 65% переработки опасных веществ.

Напомним, в соответствии с федеральным законом, с 2022 года предприятия РФ должны будут либо самостоятельно перерабатывать отходы I-II класса опасности, либо передавать их на переработку и утилизацию федеральному оператору.