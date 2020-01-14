Новости спорта

14:09 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Дебютным соперником «Рубина» Слуцкого станет польская «Лехия»

12:45, 14.01.2020 1
Дебютным соперником «Рубина» Слуцкого станет польская «Лехия»
Фото: rubin-kazan.ru

Пресс-служба казанского «Рубина» опубликовала даты и назвала соперников спарринг-матчей на первом зимнем сборе команды в Турции.

Дебютным для нового тренерского штаба казанцев во главе с Леонидом Слуцким станет игра против польской «Лехии», которая запланирована на 21 января.

Позже, 25 января, «Рубин» встретится со словацким «Слованом».

Напомним, накануне казанская команда отправилась в Турцию, где проведет все три сбора. Первый тренировочный сбор продлится до 25 января.

СпортФутбол Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 янв
    Слован не чешский. ЛОЛ
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров