Партнера адвокатской коллегии «Мельницкий и Захаров» обвиняют в сборе денег на взятку в Верховный суд РФ

Пресненский суд Москвы взял под стражу управляющего партнера адвокатской коллегии «Мельницкий и Захаров» Семена Мельницкого. Его обвиняют в покушении на мошенничество. Адвокат пытался получить $150 тыс. у клиента — руководителя группы компаний «Промет» Евгения Петрова, утверждая, что использует их для дачи взятки в Верховном суде. Следствие, ФСБ, прокуратура и суд решили, что защитник пытался обмануть своего клиента, пишет «КоммерсантЪ».

В основе уголовного дела арбитражный спор: группа компаний «Промет», выпускающая сейфы, пыталась взыскать 231 млн рублей с одного из своих поставщиков — ООО «Эластком». Иски к ООО были поданы в 2014 году, но спор складывался не в пользу «Промета». Так продолжалось до 2017 года, пока его руководитель Евгений Петров не обратился к сотрудникам адвокатской коллегии «Мельницкий и Захаров». За дело взялся управляющий партнер Семен Мельницкий.

Он предложил для решения вопроса в пользу «Промета» дать $150 тыс. одному из судей коллегии по экономическим спорам. Это не понравилось главе «Промета». В начале декабря предприниматель заявил о вымогательстве в ФСБ. В результате Семен Мельницкий был задержан оперативниками при получении от Евгения Петрова $150 тыс. Адвоката обвинили в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Напомним, что ранее «Реальное время» писало о споре между бывшими партнерами нижнекамским «Эластокамом» и московской компанией «Спектр», которая перепродавала продукцию «Эластокама» ООО «Промет-сейф».