Казань стала лидером рейтинга позитивных ожиданий горожан на 2020 год

Компания «ПромРейтинг» подсчитала, в каких российских городах жители позитивно настроены на 2020 год. Лидером рейтинга стала Казань.

В столице Татарстана 57,7% респондентов ожидают от наступившего года чего-то хорошего, следует из данных опроса.

За Казанью следуют Ставрополь (52,9%) и Владивосток (48,8%). Пятерку замыкают Калининград (45,2%) и Красноярск (44,4%). Уфа находится на 11-м месте с показателем 37%.

Наименее позитивные ожидания от 2020 года у жителей Краснодара (35,6%), Воронежа (30,9%) и Хабаровска (20%).

Отмечается, что в опросе принимали участие более 6 тысяч человек. Исследование проводилось с 1 декабря 2019-го по 10 января 2020-го.

Ранее «Левада-центр» провел опрос об ожиданиях россиян на 2020 год. Позитивный прогноз на год дали 63% респондентов. В то же время 66% опрошенных допустили новые скандалы и отставки во власти, а 45% ждут массовых протестов

