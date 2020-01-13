Опрос показал ожидания россиян от 2020 года

Социологи провели опрос о том, чего ждут россияне в наступившем году. Большинство респондентов считают, что 2020-й будет лучше 2019-го.

Такой ответ специалистам «Левада-центра» дали 63% опрошенных, пишут «Ведомости». В то же время 55% опрошенных считают, что новый год будет напряженным для политики, а 57% — для экономики.

Несмотря на это, 66% респондентов ожидают в новом году скандалов и отставок, 45% ждут массовых протестов. Войны с США или НАТО теперь ждут только 14% россиян, вооруженных конфликтов с соседними странами — 23%, а экономического кризиса — только 49%.