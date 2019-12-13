В Казани экипаж автобуса передал полицейским дедушку, потерявшего память

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В Казани внимание кондуктора автобуса маршрута 10а привлек пожилой мужчина. Дедушка не вышел на конечной остановке и ехал на второй круг. Он не смог ответить на вопросы, кто он, куда едет и где собирается выходить. Как сообщает ассоциация АТП по РТ, налицо были признаки потери памяти.

Обеспокоенный кондуктор вызвала полицию. На конечной остановке мужчину передали в руки полицейских. Это первый зафиксированный случай, когда пассажиры теряли память в автобусе.

Ранее сообщалось, что подведены итоги тестирования низкопольных автобусов МАЗ-303 и МАЗ-215 из Белоруссии, которые тестировались на улицах Казани.