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В Казани экипаж автобуса передал полицейским дедушку, потерявшего память

12:00, 13.12.2019
В Казани экипаж автобуса передал полицейским дедушку, потерявшего память
Фото: архив

В Казани внимание кондуктора автобуса маршрута 10а привлек пожилой мужчина. Дедушка не вышел на конечной остановке и ехал на второй круг. Он не смог ответить на вопросы, кто он, куда едет и где собирается выходить. Как сообщает ассоциация АТП по РТ, налицо были признаки потери памяти.

Обеспокоенный кондуктор вызвала полицию. На конечной остановке мужчину передали в руки полицейских. Это первый зафиксированный случай, когда пассажиры теряли память в автобусе.

Ранее сообщалось, что подведены итоги тестирования низкопольных автобусов МАЗ-303 и МАЗ-215 из Белоруссии, которые тестировались на улицах Казани.

Общество Татарстан
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